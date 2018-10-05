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ثقافة

ثقافة الإسكندرية تشارك في حملة مصر خالية من فيروس سي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي " مصر خالية من فيروس سي 2020" ، في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الصحة، حيث استضاف بيت ثقافة أبو قير التابع لفرع ثقافة الإسكندرية الحملة التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمنطقة المنتزة الطبية، المستمرة حتى نهاية نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى أقام نادي أدب قصر ثقافة الأنفوشي لقاء شعري مع الشاعر محجوب موسي وحوار حول رحلته الإبداعية بحضور د .أحمد حسين .

كما تجدد اللقاء الشهري مع مدرسة الصحافة، تضمن مناقشة " مصداقية الإعلام ".

وفى نادي أدب قصر ثقافة مصطفى كامل عقدت ندوة بعنوان " تجربة الأديب العراقي راسم الحديثى" تحدث خلالها عن الرواية والواقع الإجتماعىّ.

إلى جانب محاضرة بعنوان " كيفية تعامل الأم مع الاضطرابات السلوكية للطفل" ألقتها حنان بدر المتخصصة فى تعديل السلوك ، ببيت ثقافة رشدي تحدثت خلالها عن التحديات التى تقابل الأم في تعديل سلوك أطفالها وكيفية التغلب عليها مع طرح بعض الأمثلة لمساعدة الأم فى تحديد المشكلة ووضع الحلول المناسبة للتخلص من الإضطرابات السلوكية، أعقبها ورشة تصميم بوستر يعبرعن نصر أكتوبر المجيد بمرسم المواهب .

وفي قصر ثقافة الشاطبي تجدد اللقاء مع ورشة تعليم مباديء رسم البورتريه . واحتفالا بنصر أكتوبر المجيد أقام قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان " أكتوبر والعبور للمستقبل " ألقتها مسئول المكتبة، تحدثت خلالها عن روح أكتوبر مشيرة أنها الدافع المنجز لما تقوم به الدولة الآن من إنجازات، وأضافت أن ذلك يظهر واضحًا في العملية التعليمية التي أصبحت مرتبطة بالمتطلبات الصناعية وقدمت مدرسة الضبعة التي تخدم المشروع النووي نموذجا. واختتمت حديثها قائلة إن بناء الوطن يأتي من خلال التخطيط العلمي الفعال والجهد المبني على أسس سليمة ،فبالعلم والعمل تتقدم الأمم.

كما شارك الفرع بملتقى فنون التحدي لذوي الإحتياجات الخاصة المقام بقصر ثقافة الفيوم ، حيث قدمت فرقة ذوي الإحتياجات الخاصة التابعة لقصر ثقافة الشاطبي عرض فنى تضمن تقديم تابلوهات متنوعة منها "رسالة ، الشهيد ، و نكون مع بعض وغيرها" بقيادة كابتن مصطفى الروش، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة الرواد لعرائس الماريونت التابعة لقصر ثقافة الأنفوشي بقيادة الفنان هشام صبرت.

جدير بالذكر أن فرقة الماريونت تكونت عام 2009 و تتألف من 11 عضوا من ذوي الإحتياجات الخاصة المختلفة تم اعتمادها من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة في العام الحالي.

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