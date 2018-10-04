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المعارضة الإيرانية تكشف نشاطات طهران الإرهابية وتطالب بقرارات حاسمة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:10 م
رئيس لجنة القضاء
رئيس لجنة القضاء فى المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية "سنابرق
أسامة علي
قال رئيس لجنة القضاء فى المجلس الوطنى للمقاومة الايرانية سنابرق زاهدي، إن المؤتمر الذى نظمته المعارضة الايرانية اليوم فى بروكسل جاء لكشف أنشطة طهران الإرهابية.

وأكد زاهدي خلال حواره مع فضائية "الغد" أنه تم عقد مؤتمر بروكسل لمطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات حاسمة ضد النظام الارهابي الذي يستهدف أمن الاتحاد الأوروبي على كافة النواحى.

وتابع:" تم مطالبة الاتحاد الأوروبي بإغلاق جميع سفارات النظام الايرانى بداخله لانها تعتبر أوكارا للتجسس، إضافة إلى طرد عملاء المخابرات الايرانية من كافة أنحاء أوروبا".

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