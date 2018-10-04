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أخبار العالم

تعليق ترامب على جولة زوجته ميلانيا إلى أفريقيا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:09 م
الرئيس الأمريكي وزوجته
الرئيس الأمريكي وزوجته
شريف سيد
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جولة زوجته ميلانيا ترامب، التي تقوم بها وتشمل عددًا من الدول الأفريقية.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السيدة الأولى في أمريكا تقوم بعمل رائع في أفريقيا، مشيرًا إلى أن "الناس يحبونها، وهي تحبهم، ومن الجميل أن نرى ذلك".

وكانت سيدة أمريكا الأولى غادرت بلادها يوم الإثنين الماضي، إلى أفريقيا في جولة تشمل عددًا من الدول الأفريقية من بينها مصر.

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