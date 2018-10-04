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محافظات

حملة توعية للحماية المدنية بالأقصر.. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:15 م
حملة توعية للحماية
حملة توعية للحماية المدنية بالاقصر..صور
شمس يونس
شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، يرافقه اللواء طارق علام مدير امن الأقصر جانب من فاعليات الحملات التوعوية التي تقيمها ادارة الحماية المدنية التابعة لمديرية امن الأقصر.

تابع كل من المحافظ ومدير الامن تجارب الطوارئ التي نفذت بمقر ادارة الحماية المدنية بالعوامية لتوعية طلاب مدرسة السلام الخاصة عربي وأشرف عليها المقدم خالد الصعيدي، وكيل ادارة الحماية المدنية بالأقصر.

واظهرت التجارب قدرة افراد الحماية المدنية علي مواجهة مخاطر الحرائق وكيفية انقاذ المواطنين وحمايتهم من خلال سرعة التحرك الفوري لاطفاء الحرائق ونقل المواطنين الي مكان آمن.

كما تم تدريب طلاب وطالبات المدرسة علي كيفية التعامل مع الاشياء التي يشتبه في وجود مواد متفجرة بها كالحقائب والاكياس المملؤة ونحوها.

اكد المقدم خالد الصعيدي أن الادارة تنظم العديد من حملات التوعية لمختلف الهيئات والمؤسسات سواء تلك التي تتقدم بطلب للحصول علي توعية خاصة بالحماية من المخاطر او من خلال ما نقوم به من نشر للتوعية حيث سبق وقمنا بحملات للتوعية داخل المدارس وفي الجمعيات الأهلية.

واضاف: نقوم بتوعية الأطفال والطلاب والطالبات في المدارس وكافة المواطنين في مختلف الهيئات علي كيفية تجنب المخاطر وحماية الارواح  وحسن التصرف في الطوارئ والأزمات بالإضافة الي نشر الوعي بينهم عن طريق اطلاعهم علي ادوات العمل واسلوبه وشرح دور الحماية المدنية واقسامها وتعريفهم بالمواد الخطرة وبالمعدات والادوات المستخدمة لمواجهة الاخطار وتجنبها، وذلك ايمانا منا بأهمية الجانب التوعوي.
 
جدير بالذكر أن إدارة الحماية المدنية بالأقصر، بقيادة العقيد شريف النحاس، نفذت حملات بمختلف أنحاء مدينة الأقصر لارشاد المواطنين حول كيفية تجنب المخاطر وإطفاء الحرائق ومكافحتها وكيفية التعامل في الازمات والكوارث كما قامت بتصميم لافتات دعائية إرشادية توعوية ونشرها في الشوارع والميادين والإعلان عن أرقام الطوارئ بين قائدي السيارات والمواطنين بهدف تثقيف أفراد المجتمع ونشر الوعي بينهم حرصا علي سلامتهم وذلك بناءا على توجيهات اللواء طارق علام مدير الأمن.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالعمل على توعية المواطنين وإرشادهم لتجنب المخاطر حرصا علي سلامتهم.
حملة توعية للحماية المدنية بالأقصر.. صور
حملة توعية للحماية المدنية بالأقصر.. صور
حملة توعية للحماية المدنية بالأقصر.. صور
حملة توعية للحماية المدنية بالأقصر.. صور

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