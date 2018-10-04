حفل فنى لانتصارات أكتوبر لأوركسترا وزارة الشباب على مسرح الصحفيين

بدأت منذ قليل احتفالية إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر بمسرح نقابة الصحفيين، والتى تنظمها اللجنة الثقافية بحضور لفيف من الصحفيين، واحيت الاحتفالية اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.



تعقد الاحتفالية بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، اليوم الخميس على مسرح النقابة فى الساعة السابعة مساء يقدم فقراته الفنية نجوم الأوركسترا فى ذكرى انتصارات أكتوبر، ويتم تكريم عدد من رموز الحرب.