صحة دمياط: توقيع الكشف الطبي على 54 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة حتى الآن

قال الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن الوزارة قدمت كل الدعم للمحافظة لتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة.



وأشار "الخطيب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي "محمد موسى" ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن هناك 90 نقطة لتوقيع الكشف على المواطنين على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 391 فريق طبي لتقديم الخدمة.



ولفت إلى أن هناك إقبال من المواطنين على المشاركة في الحملة، حيث تم توقيع الكشف على 54 ألف مواطن حتى الآن.



