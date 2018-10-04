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توك شو

الطب البيطري بمطروح تحذر: لا تستقبلوا الأغنام من ليبيا

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:05 م
صدى البلد
قسم التوك شو
قال الدكتور محمد المصري، مدير مديرية الطب البيطري بمطروح، إنهم تلقوا شكوى من المربين الذين يزورون ليبيا بوجود مرض يصيب الأغنام في بنغازي في ليبيا ويؤدي إلى نفوق الحيوانات.

وأشار محمد المصري، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" عبر فضائية "إل تي سي"، الخميس، إلى أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بمنع دخول أي حيوانات من ليبيا إلى مصر الآن.

ولفت إلى أن المرض لا يزال غامضا، وليس له أعراض واضحة، ولم يتم الوصول لأسبابه.

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