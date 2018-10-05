أنشطة متنوعة بثقافة أسيوط في ذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الندوات والمحاضرات بفرع ثقافة أسيوط ، وأقامت مكتبة الطفل والشباب ندوة بعنوان "ثقافة الحوار والأختلاف فى الفكر الإسلامى" حاضرها أيمن توفيق مدرس اول بالمعهد الأزهرى بأسيوط الجديدة ، مع طلاب مدرسة التعليم الأساسي المرحلة الاعدادية.



وعقد أيضًا بيت ثقافة منفلوط ندوة عن انتصارات أكتوبر المجيدة حاضرها محمد عبد الحكيم تحدث عن أمجادنا وجنودنا البواسل والحفاظ على كل شبر فى أرض سيناء الحبيبة .



وفى إطار إحتفالات الهيئة بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، نظم قصر ثقافة صدفا ورشة فن بمدرسة صدفا الإعدادية بنات.



كما عقد قصر ثقافة أسيوط ندوة بعنوان " الحقوق المدنية حق أصيل " لكل أفراد المجتمع للمحاضر عادل حافظ وذلك بمدرسة معهد أسيوط الديني الإعدادي.



كما نظم صالون النجدى الثقافى بقصر ثقافة الغنايم أمسية ادبية حول موضوع كتابة الشعر قدم فيها الشاعر ياسر النجدى أهم الخطوات فى كتابة الشعر، ثم بدأ الاستماع إلى بعض الأعمال الأدبية بحضور مجموعة من الشعراء والشباب المتميزين منهم عبد المنعم عبد المغنى، على فتحى، خالد عبد الشافى، أشرف عبد الرحيم.



وأقام قصر ثقافة ديروط ندوة ثقافية بعنوان "عظماء من بلدنا احتفالا بانتصارات أكتوبر" تحدث فيها المحاضر أيمن منير عن إرادة الجندى المصرى فى تحقيق النصر،

أما بقصر ثقافة أسيوط عقد جلسة لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر نادي القصة السنوي لعام ٢٠١٨ ومد دورة مسابقة النادي لهذا العام حتى منتصف اأكتوبر الجاري، كما تم مناقشة أعمال الأعضاء بحضور الأدباء منهم أشرف عكاشة وعلي عبد الرازق ورأفت عزمي وأيمن رجب طاهر ونعيم الأسيوطي وأنطونيوس موريس وسارة الليثي وشعبان المنفلوطي رئيس النادي، بالإضافة الى ندوة تثقيفية بمكتبة الطفل والشباب بالبدارى بعنوان " أركان الإسلام" حاضرها عصام محمد حيث أستعرض أركان الإسلام الخمسة وشرح مفصل لأداء فريضة الحج، ويتزايد إقبال الشباب على مشروع ابدأ حلمك بمكتبة فزارة الثقافية و المركز الثقافى للطفل بمنفلوط .



وتختتم مكتبة الطفل والشباب بالبدارى الورشة الفنية للرسم ضمن برنامج التمكين الثقافي بفصل الزهور لذوي الاحتياجات الخاصة.