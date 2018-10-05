عظماء من بلدنا فى ندوة بثقافة سوهاج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة سوهاج ندوات ومحاضرات متنوعة، ففى بيت ثقافة المراغة عقدت ندوة بعنوان "إنتصارات اكتوبر المجيد" وذلك بمدرسة المراغة الثانوية الجديدة ، حاضرهاالشيخ فتحى قبيصى على مدير عام بالأوقاف، بحضور هشام ابوالدهب مدير المدرسة، مجدى العمارة موجة أول لغة عربية إبراهيم على موجه أول الدمج بالإدارة التعليمية المراغة ، وتحدث الشيخ فتحى قبيصى عن إنتصارات اكتوبر المجيد.



وعقد نادى الطفل ببيت ثقافة طما ندوة بعنوان "عظماء من بلدنا" وكانت شخصية اليوم عن الفنانة نادية لطفى وهى من مواليد محافظة سوهاج .



كما أقام قصر ثقافة طهطا ندوة بعنوان "انتصارات شهر أكتوبر" وذلك بمعهد التمريض بطهطا.



وفى سياق أخر ناقش نادى أدب قصر ثقافة سوهاج " ديوان درويش فى مولد وطن" للشاعر ابو زيد بيومى بمشاركة مجموعة من أعضاء اتحاد الكتاب بسوهاج وأعضاء نادى الأدب بقصر ثقافة بسوهاج والشاعر محمد فاروق رئيس نادى أدب سوهاج ، وقام الشاعر والناقد علاء عبد السميع بدراسة نقدية لهذا الديوان.