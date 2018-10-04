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ديني

وعاشروهن بالمعروف: تحصين منزل الزوجية من الخلافات والنكد بهذه الطريقة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:07 م
صدى البلد
محمد شحتة
أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف، اليوم الخميس، رسالة جديدة ضمن حملة "وعاشروهن بالمعروف"، ركزت على توعية الزوجين بكيفية تحصين الأسرة من الخلافات والشقاق، من خلال المداومة على الطاعات والذكر والاشتراك في الأعمال الخيرية والتطوعية.

وأشارت الرسالة الجديدة إلى أن تلك الأعمال والعبادات ترسخ روح المودة والألفة والرحمة بين الزوجين، وتساعدهما على مواجهات صعوبات الحياة ومتاعبها؛ فالأموال ومتع الحياة لا تكفي وحدها لصناعة السعادة والسكينة داخل الأسرة.

وأوضحت الحملة أن "زراعة البركة" داخل البيوت هي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الأسرة، وأن البيوت الخالية من الذكر والعبادة وقراءة القرآن وعمل الخيرات هي أشبه بالمقابر، لافتة إلى أنه إذا كانت الدعوة للتعاون على البر والتقوى والمعروف هي أمر عام لجميع البشر، فإنها تكون أكثر إلحاحًا ووجوبًا بين الزوجين.

تهدف حملة «وعاشروهن بالمعروف» إلى تسليط الضوء على أهم أسباب الطلاق وطرق علاجها، بهدف الحد من ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة، في إطار الدور الدعوي والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.

وتتضمن الحملة مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة، التي يتناول كل منها أحد أسباب الطلاق، مع توعية الزوجين بكيفية التعامل معه، ويتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي إطلاق تلك الحملة في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لأبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، للبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، خاصة القضايا الملحة.

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