نتنياهو يخطط لصفقة جديدة بشأن يهود إثيوبيا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من المقرر أن يطرح على اجتماع الحكومة، الأحد المقبل، قضية نقل نحو 1000 شخص من "الفلاشا" "يهود إثيوبيا" الذين يعيش أبناؤهم في إسرائيل حاليا.



وقال موقع "والا" إن هذه الخطوة تأتي على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية عام 2015 عندما تعهد بنقل بقية اليهود في إثيوبيا، لكنها لم تنقل حتى الآن سوى 1300 شخص من إجمالي 9000 شخص ينتظرون الهجرة إلى إسرائيل.



ولفت الموقع إلى أن شعبة الموازنة بوزارة المالية تعارض التصويت على مشروع نقل يهود إثيوبيا بسبب تكلفتها العالية.

