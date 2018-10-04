حكاية كراسة ابنة الجمسي.. احتوت على خطة حرب أكتوبر

قبل حرب أكتوبر عام 1973 بعام وتحديداً في يناير من عام 1972 تولى المشير عبد الغني الجمسي رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة، و كانت هيئة العمليات تضع الخطط لتنفيذ عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف، وأوكل إليه تحديد الفترة الزمنية المناسبة لبدء الحرب على إسرائيل.





كراسة الجمسي

وبعد مرور 45 عاماً على الحرب التي غيرت وجه التاريخ العسكري في القرن العشرين، كان لزاماً علينا أن ننشر اقترحات الجمسي ودراساته عن خطة الحرب، حيث كتب الجمسي كل اقتراحاته ودرساته عن الخطة وتوقيتاتها في كشكول دراسي خاص بابنته الصغرى؛ فلم يطلع عليه أو يقرؤه أحد إلا الرئيس أنور السادات والسوري حافظ الأسد خلال اجتماعهما لاتخاذ قرار الحرب.





الساعة الثانية ظهراً

واختار الجمسي في كشكوله توقيت الحرب بعناية بالغة الساعة الثانية ظهرا من يوم السادس من أكتوبر 1973 الموافق العاشر من رمضان عام 1393، وهو أنسب توقيت ممكن للحرب، نظرا لوجود 8 أعياد يهودية وموافقته لشهر رمضان، ولأن التنسيق بين الجيشين المصري والسوري كان من أصعب مهام الحرب، ويحتاج إلى قائد من طراز فريد؛ لم يكن هناك أفضل من الجمسي.



