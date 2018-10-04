برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة فالنسيا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نبأ صادما، قبل مباراة الفريق المقبلة في الليجا أمام فريق فالنسيا، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.



ووفقًا لما ذكرته "إذاعة كتالونيا" الإسبانية، فإن اللاعب الدولي الأوروجوياني "لويس سواريز" اشتكى من بعض الآلام في ركبته اليمني.



وأوضحت الإذاعة أن "سواريز" اشتكى من ركبته في نهاية مباراة فريقه بالأمس أمام فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وبحسب الإذاعة فإن "سواريز" سيخضع غدًا الجمعة إلى فحص طبي، من أجل تحديد مدى إمكانية مشاركته في مباراة فالنسيا المقبلة.



وأشارت الإذاعة إلى أن من المحتمل أن "سواريز" يُعاني من إجهاد، بعد خوضه جميع المباريات مع النادي الكتالوني مُنذ بداية الموسم الجديد.