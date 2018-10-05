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الأزمات الاقتصادية تقوي العلاقات الخليجية .. مساعدات مالية ضخمة من السعودية والإمارات والكويت لنجدة البحرين والأردن والعراق

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
10 مليارات دولار أمريكي دعم مالي للبحرين لتتجاوز العجز المالي
ملك الأردن عبدالله الثاني يشكر الدول الثلاث على تقديم حزمة المساعدات
أمير الكويت وجه بتقديم مساعدة عاجلة للعراق على خلفية الاحتجاجات

شهدت منطقة الخليج الأشهر الماضية تناميا في العلاقات بين دولها وجيرانها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، حيث وقعت السعودية والإمارات والكويت، الخميس، اتفاق دعم مالي للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، بعدما قدمت تلك الدول مساعدات للأردن الذي شهد احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية أدت لتغيير الحكومة في نهاية المطاف.

وقد أعلنت وكالة الأنباء البحرينية إن وزراء المالية في السعودية والإمارات والكويت اتفقوا على تقديم عشرة مليارات دولار للبحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تبدأ فيه تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022، وتضررت المالية العامة للبحرين بشدة بفعل هبوط أسعار النفط في 2014، وتحتاج المملكة إلى مساعدة جيرانها لتفادي نشوب أزمة مالية جراء ارتفاع الدين العام.

وكانت الدول الثلاث قدمت في يونيو الماضي قدمت إلى الأردن حزمة مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار الذي شهد موجة من الاحتجاجات الشعبية التي عمت عمان وبعض المحافظات الأخرى ضد مشروع الرفع من قيمة الاقتطاعات الضريبية على المواطنين. وأدت الاحتجاجات الشعبية إلى استقالة حكومة هاني الملقي وسحب مشروع قانون الضريبة الجديد.

وقد أبدى الملك الأردني عبدالله الثاني "شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة".

وفي يوليو الماضي، قدمت الحكومة الكويتية مساعدات عاجلة إلى العراق، في ضوء الظروف الصعبة التي تواجهها مدينة البصرة وعدد من المدن العراقية بسبب النقص الحاد في الكهرباء.

ووجه أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتقديم المساعدة العاجلة للعراق، الذي يشهد موجة احتجاجات مستمرة على تردي الخدمات، وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، محمد بو شهري، إن أمير البلاد اتخذ هذا القرار "في ضوء الظروف الصعبة الراهنة التي يواجهها الأشقاء في جمهورية العراق والمتمثلة في جانب منها بنقص حاد في الكهرباء".

وأوضح بوشهري أن وزارة الكهرباء والماء قامت بالتبرع بعدد 17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 30 ألف كيلو واط، وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة العراقية، واندلعت مظاهرات في محافظة البصرة قبل أن تمتد إلى محافظات أخرى، وذلك احتجاجا على انقطاع الكهرباء وشح المياه وانتشار البطالة وتفشي الفساد.

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