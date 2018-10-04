المصري يعاود اللعب على ملعبه مجددا محليا بعد توقف 6 سنوات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وحددت لجنة مسابقات القسم الأول الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق التاسع من أكتوبر الجاري موعدًا لانطلاق مباراة المصري وضيفه الجزيرة مطروح – أحد أندية مجموعة الاسكندرية وبحري بالدوري الممتاز ب – والتي ستقام على ستاد النادي المصري لتصبح المباراة المحلية الرسمية الأولى التي يستضيفها ستاد المصري منذ نحو ست سنوات وثمانية أشهر.