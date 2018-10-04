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رياضة

الشملة رئيسا لبعثة المصري في لقاء العودة مع فيتا كلوب بالكونغو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:09 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى. نور عادل
قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، تكليف أحمد شملة عضو مجلس إدارة النادي برئاسة بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

وسوف تطير البعثة إلى الكونغو الديمقراطية بعد نحو أسبوعين لملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي للنسخة الخامسة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاقها في السادسة – بتوقيت القاهرة – مساء الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

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