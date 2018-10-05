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ديني

درجات العطاء ومنازل الشهداء.. موضع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف اليوم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم الجمعة، تحت عنوان: « درجات العطاء، ومنازل الشهداء »، الذي يتم تعميمه بجميع مساجد الجمهورية.

ووجهت الوزارة جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة، ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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