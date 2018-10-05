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ديني

وزير الأوقاف يخطب الجمعة بمحافظة الوادي الجديد

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يؤدي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خطبة الجمعة اليوم، بأحد المساجد التي سيتم افتتاحها بمحافظة الوادي الجديد والتي تحتفل بعيدها القومي حيث وجه الوزير بتسيير قافلة دعوية واخرى طبية للمحافظة وتوزيع 5 آلاف طن من لحوم الأضاحي على الفقراء

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم ، تحت عنوان: « درجات العطاء ، ومنازل الشهداء »، والذي يتم تعميمه بجميع مساجد الجمهورية.

ووجهت الوزارة جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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