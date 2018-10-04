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هديب يتحدث عن تقرير محمد أبو العينين الخاص بتوليد الطاقة في مصر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:29 م
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
خالد محيي الدين
قال الدكتور مصطفي هديب، الخبير الاقتصادي، إنه تلقي تقريرا مفصلا عن أفضل الأماكن في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح من رجل الأعمال محمد أبو العينين، خلال اجتماعهما بجامعة الدول العربية.

وأوضح هديب خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري علي برنامج حقائق وأسرار المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الدراسة التي تقدم بها محمد أبو العينين تثبت أن شمال أفريقيا أهم مناطق العالم في إنتاج الطاقة الشمسية وخاصة مصر، مؤكدا أن معدل إشراق الشمس في مصر يفوق الـ 350 يوما.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن منطقة البحر الأحمر في مصر تعد من أفضل المناطق عالميا لإنتاج الكهرباء من الرياح.

وتابع، أن مصر تحولت من دولة مستوردة للكهرباء إلي دولة مصدرة، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات بضرورة إصلاح شبكات التوصيل حتي يشعر المواطن بالتطوير.

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