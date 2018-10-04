قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية غلق 14 منشأة غذائية لمخالفة شروط التشغيل.



جاء قرار المحافظ بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة للحملة التي قامت بها الإدارة العامة للطب الوقائي إدارة مراقبة الأغذية.



وشملت الحملة المرور على 192 منشأة غذائية، وتم تحرير 112 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية، كما تم سحب 148 عينة أغذية متنوعة، وإعدام 716 كيلو أغذية متنوعة و228 لتر عصائر للتغير فى الخواص.



من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم بدء خطة عمل مكثفة للرقابة على منافذ بيع وتداول الأغذية، كما سيتم عمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة تناول المواد الغذائية من الباعة الجائلين خصوصا لتلاميذ المدارس، حفاظا على صحتهم.