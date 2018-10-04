ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية: غلق 14 منشأة غذائية لمخالفة شروط التشغيل

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:31 م
محافظ الدقهلية:غلق
محافظ الدقهلية:غلق 14 منشأة غذائية لمخالفة شروط التشغيل
همت الحسينى
قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية غلق 14 منشأة غذائية لمخالفة شروط التشغيل.

جاء قرار المحافظ بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة للحملة التي قامت بها الإدارة العامة للطب الوقائي إدارة مراقبة الأغذية.

وشملت الحملة المرور على 192 منشأة غذائية، وتم تحرير 112 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات وعدم حمل شهادة صحية، كما تم سحب 148 عينة أغذية متنوعة، وإعدام 716 كيلو أغذية متنوعة و228 لتر عصائر للتغير فى الخواص.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم بدء خطة عمل مكثفة للرقابة على منافذ بيع وتداول الأغذية، كما سيتم عمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة تناول المواد الغذائية من الباعة الجائلين خصوصا لتلاميذ المدارس، حفاظا على صحتهم.

ترشيحاتنا

أول إجراء سعودي للرد على استدعاء سفير المملكة في تركيا

من هو صاحب فكرة تدمير خط بارليف بـ خراطيم المياه؟

فاروق فلوكس يكشف حقيقة زواج نجله من هنا شيحا

محافظ الدقهلية: إنشاء مترو أنفاق بالمنصورة بالتنسيق مع فرنسا

سونيا الحبال: الزوجة عليها المسئولية الأكبر في إنجاح العلاقة

أول رد فعل رسمي سعودي على تركيا بشأن اختفاء خاشقجي

موعد مباراة مصر القادمة أمام سوازيلاند بتصفيات أفريقيا 2019

الخطيب في مران الأهلي بالتتش

طبيب يخوض امتحانا بدلا من طالب خليجي لتكرار رسوبه 7 سنوات في الجراحة

حكاية 16 بطلا خلعوا الزى الرياضى وشاركوا في حرب أكتوبر

عسكري إسرائيلي: كابوس الهزيمة فى ذكرى حرب أكتوبر لا زال يطاردنى

تفاصيل جديدة في قضية اغتصاب رونالدو للفتاة الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

فيديو

نهاد الشريف: الضغوط والمسئولية السبب في مشاكل الحياة الزوجية
سونيا الحبال: الزوجة عليها المسئولية الأكبر في إنجاح العلاقة
ريهام حداد تعطي نصائح للتغلب على الفتور والملل بعد الزواج
محافظ الدقهلية: إنشاء مترو أنفاق بالمنصورة بالتنسيق مع فرنسا
شاهد.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل مشروع وظيفتك جنب بيتك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟