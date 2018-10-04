خلال لقائها بوزير النقل.. جمعية رجال الأعمال تطالب بإعادة النظر فى قراري 800 و488 لسنة 2016 بشأن مقابل الخدمات والانشطة بالموانئ

مصر اصبحت جاذبة للاستثمار بفضل مشاريع البنية التحتية والنقل واللوجيستيات

اللمعي:

قطاع النقل قاطرة التنمية فى مصر.. ولابد من تمثيل مجتمع الأعمال فى اللجان المعنية

المشاركون فى المؤتمر: