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توك شو

عمرو عبدالحميد: على كل مواطن وضع الزهور على قبر الجندي المجهول

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
توك شو
قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، تعليقا علي قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالنصب التذكارية، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر، اليوم، إنه مشهد يجسد ويعكس الاهتمام المستحق من قِبل قيادة البلد لشهدائنا وأبطالنا إلذين شاركوا في حرب أكتوبر.

وأضاف عبدالحميد، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «مشهد أتمني ألا يقتصر علي رئيس الجمهورية ولا علي قادة القوات المسلحة، وأتمني إن يقوم به كل مواطن مصري قادر علي ذلك لأنه يرسخ شعور الإنتماء والعرفان لما قدمه الأبطال من أجل بقاء هذه الدولة».

وأشار إلي أن الشعب الروسي يحتفل كل عام يوم 9 مايو بما يعرف بعيد النصر، لافتا إلي أن احتفال الروس ليس رسميا فقط، معقبا: « بيكون رسمي وشعبي، بتلاقي الأطفال ماسكين باقات الورود ويدوها لقدامي المحاربين، وبيكون في كل قرية صغيرة ساحة تسمي ساحة النصر موجود فيها نصب تذكارية عليه أسماء الشهداء إللي سقطوا في الحرب العالمية الثانية».

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