إغلاق أربع مدارس في بريطانيا بسبب غزو أكثر العناكب فتكا في بريطانيا

أغلقت أربع مدارس بريطانية أبوابها ، اليوم الخميس ، وأصدروا تعليمات للأطفال بالبقاء في منازلهم لتعرض المدارس للغزو من قبل عنكبوت "الأرملة الكاذبة"، أكثر العناكب فتكا في بريطانيا.



وأجلى مجلس نيوهام في شرق لندن - بحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية - الطلاب من اثنين من المدارس التمهيدية والثانوية للتعامل مع غزو العناكب على الفور، قبل بدء فقس البيض.



ويواجه التلاميذ في المنطقة الآن عدم حضور الدروس لمدة شهر كامل ، بينما يقوم خبراء مكافحة الآفات بالبحث عن المدارس في محاولة للحد من خطر العنكبوت المميت.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المدارس المغلقة هم مدرسة روكيبي الثانوية وستار لين الابتدائية في مدينة كانينغ، مدرسة ليستر المجتمعية في بليستو وإلين ويلكنسون الابتدائية في بيكتون.



ويعتبر هذا النوع من العناكب هو أكثر العناكب سامة في المملكة المتحدة، وهي ملونة ذات أجسام كروية وتتراوح من 9.5 إلى 14 ملم. وعلى الرغم من أنها سميت بسبب تشابهها الجسدي مع العنكبوت الأرملة السوداء القاتلة، فإن لدغاتها نادرا ما تسبب الموت ولكنها يمكن أن تكون مؤلمة جدا. وتشمل الأعراض الألم الشديد الذي يشع من اللدغة والحمى - ولكن يمكن أن يكون مميتًا إذا تم عض أحد الأطفال الصغار والضعفاء في موقع حساس بشكل خاص.



جدير بالذكر أن عنكبوت "الأرملة الكاذبة" اكتشف ببريطانيا في عام 1879 ، ويعتقد الخبراء أنه انتقل إليها من جزر الكنارى.