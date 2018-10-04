رئيس الوزراء الجديد: الحكومة المقبلة سيكون ضمن أولوياتها إعمار العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، أن الحكومة المقبلة سيكون ضمن أولوياتها إعمار البلاد وتقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي والأمن وكل ما من شأنه أن يخدم المواطنين ومصلحة البلد.



وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، موضحًا أنه جرى خلال الاتصال التهنئة لعبد المهدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، إضافة إلى بحث التعاون بين البلدين والدعم للعراق في مختلف القطاعات.



وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في وقت سابق، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.