اليوم.. الأوقاف توزع 5 آلاف كيلو من لحوم الأضاحي بشمال سيناء

تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة توزيع 5000 كيلو من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء في إطار تخصيص عشرين طنا للمحافظة سبق توزيع خمسة أطنان منها بتاريخ 19/9/2018م , وخمسة أطنان بتاريخ 29/9/2018م.



ووزعت الوزارة أمس الخميس توزيع عشرة أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الوادي الجديد والإسكندرية ومرسى مطروح بواقع 4000 كيلو لمحافظة الوادي الجديد ، و 3000 كيلو لمحافظة الإسكندرية , و 3000 كيلو لمحافظة مرسى مطروح.



وبلغ إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 358 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الغربية – بني سويف – الفيوم- البحيرة – كفر الشيخ – المنيا – أسيوط – القليوبية – سوهاج – قنا – الإسكندرية – الإسماعيلية – المنوفية – بورسعيد – السويس – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – الشرقية – مرسى مطروح – دمياط – جنوب سيناء – شمال سيناء).



