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أخبار العالم

موسكو تدافع عن حق سوريا في نشر منظومات إس-300 للدفاع عن أراضيها

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:30 م
منظومة صواريخ الدفاع
منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس-300
أ ش أ
أكدت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن سوريا لها الحق في نشر منظومات (إس-300) الصاروخية على أراضيها للدفاع عن ذاتها، موضحه أن نصب هذه الأسلحة هناك يهدف لإرساء مزيد من الاستقرار في البلاد.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الأمريكيين يعتبرون كل إجراء تتخذه روسيا مزعزعا للاستقرار أيا كان المكان أو الطابع الذي يحمله، مشددا علي أن نشر هذه الأسلحة للدفاع الجوي يهدف الى ضمان الأمن الصارم في هذه المنطقة بسوريا، ولا يحمل أي طابع مزعزع للاستقرار.

وأوضح أن الولايات المتحدة لا تسهم من خلال تصريحاتها بتهدئة الوضع على وجه العموم وحل المهمات الخاصة بمجال الأمن.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد حذرت - في وقت سابق اليوم - من تداعيات نشر موسكو منظومة صواريخ إس-300 في سوريا، معتبرة هذه الخطوة بمثابة "رد متهور وغير محسوب" على إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا.

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