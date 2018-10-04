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أخبار العالم

الحريري يعلن موعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:29 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني
رويترز
أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أن بلاده لم تعد تحتمل التأخير في تشكيل الحكومة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها.

وتوقع الحريري وفق وكالة "رويترز" للأنباء تشكيل حكومة لبنانية جديد خلال أسبوع أو عشرة أيام.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المشاورات التي يجريها الحريري مع الأوساط السياسية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة.

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