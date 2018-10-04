ربيع ياسين: معسكر منتخب الشباب ناجح.. ونواصل البحث عن المميزين

اشاد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب بالدور الذى لعبه افراد الجهاز المعاون لانجاح المعسكر الاول للفريق الذى انتهى مساء اليوم.



وقال المدير الفنى ان مكاسب المعسكر كثيرة، حيث استطاع رؤية عدد كبير من اللاعبين بخلاف المختارين حتى يمنح الفرصة لهم ليعيشوا اجواء المعسكرات، كما انه استطاع الوقوف على مستوى اللاعبين بشكل كبير، مشيرا الى ان الجهاز الفنى مازال فى مرحلة التجارب والبحث عن العناصر التى تصلح لتمثيل مصر فى الفترة المقبلة.



يذكر ان الجهاز الفنى بقيادة ربيع ياسين سيجوب المحافظات طوال الشهور المقبلة وتجميع اللاعبين لرؤيتهم على الطبيعة وابداء الراى فيهم، مؤكدا انه يقف على مسافة واحدة من جميع اللاعبين وانديتهم.