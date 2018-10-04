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سونيا الحبال: الزوجة عليها المسئولية الأكبر في إنجاح العلاقة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:41 م
سونيا الحبال
سونيا الحبال
كـريـم الخطـيب
قالت الكاتبة الصحفية سونيا الحبال، إن طبيعة الرجل أنه يمل سريعا خاصة المتزوج، مشيرة إلى أن الرجل قدرته عن الشئ المعتاد ينفذ بشكل سريع، لذلك يصل إلى الفتور قبل الزوجة والأمر يصل في بعض الأحيان للطلاق.

وطالبت سونيا الحبال خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» الزوجات بالتجديد في العلاقة الزوجية لعلاج الملل والروتين، مؤكدة أن الأمر في النهاية في يد الزوجة.

وأوضحت الحبال أن الرجل ينتهي دوره بعد الزواج، والمرأة هي التي توجه شراع الحياة، مشيرة إلى أن الزوجة إذا لم تهتم بزوجها ستفشل الحياة لأن الزوجة هي عليها المسئولية الأكبر في إنجاح العلاقة.

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