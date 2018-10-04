وزيرة التخطيط: فحص 701.5 ألف مواطن في مبادرة الرئيس لمسح فيروس سي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنها سعيدة للغاية بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة التي تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها وهذا توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة.



وأضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن نتائج مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للمسح الشامل لفيروس سي والامراض غير السارية، انه حتى اليوم تم فحص 701 ألف و457 مواطنا وجاءت محافظة جنوب سيناء الاعلى تليها محافظة دمياط، وأعلى محافظة من حيث الأعداد محافظة البحيرة وشارك 160 الف وتليها محافظة القليوبية، وأعلى فئة عمرية من 25 الى 45 عاما وتفوق نسبة مشاركة الإناث.



وتنقسم الخطة التنفيذية للمسح الشامل إلى ٣ مراحل تبدأ مرحلته الأولى اليوم وتنتهي في نوفمبر ٢٠١٨ وتستهدف ٩ محافظات، بدءا من جنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم وأسيوط.



وتبدأ المرحلة الثانية من المخطط التنفيذي للمسح الشامل لفيروس سي في ديسمبر من العام الجاري وتنتهي في فبراير ٢٠١٩ وتستهدف ١١ محافظة بدء من شمال سيناء ثم البحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.



وتنطلق المرحلة الثالثة مع بداية شهر مارس وحتى أبريل ٢٠١٩ مستهدفة ٧ محافظات، هي الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا.



وتستعين وزارة الصحة في خطتها لتنفيذ المسح الشامل لفيروس سي بقواعد بيانات اللجنة القومية للانتخابات، وذلك بهدف الوصول إلى ما يقرب من ٥٠ مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية.