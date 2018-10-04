المميزات النقابية فى انتظار أول جمعية عمومية للإعلاميين.. البدل والعلاج ومقر النقابة أبرزها.. والكنيسي: سنوفر لهم مميزات لم توفرها نقابة بمصر

مصير البدل المادى للاعضاء لا يزال مجهولا
وعود بتوفير مميزات لم توفرها نقابة بمصر
وكيل النقابة:
تسعى النقابات المهنية فى مصر لتوفير عدد من المميزات لأعضائها عقب إنشائها، وهو ما لم تستطع نقابة الاعلاميين بقيادة لجنتها التأسيسية توفيرها حتى الان لاعضائها، بسبب تعثر خروج أول جمعية عمومية لها رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على صدور قانون إنشاء نقابة للإعلاميين، وما يزيد على تلك المدة، فيما يتعلق بقرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة لإنجاز كل الأمور والخروج بها إلى النور فى غضون 6 أشهر من صدور القرار، إلا أن المشهد ما زال ضبابيًا ولم تخرج النقابة للنور.
"صدى البلد" يعرض الملفات التى تنتظر أول جمعية عمومية للنقابة، بعد اعلان الاعلامى حمدى الكنيسى رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، ان النقابة ستشهد اول جمعية عمومية لها بداية العام القادم.
توفير بدل للأعضاء
يعتبر البدل المادى لأعضاء النقابات من اهم المميزات التى تسعى كل نقابة لتوفيرها لأعضائها، ومنذ صدور قانون إنشاء نقابة للإعلاميين ويعد الإذاعي حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية لإنشاء نقابة الإعلاميين، اعضاء النقابة بأنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من مشاورات الحصول على دعم من الدولة، من أجل صرف بدل شهري للأعضاء، وذلك أسوة بنقابة الصحفيين.
ولكن بعد تصريح طارق سعدة وكيل النقابة بإن اللجنة التأسيسية خاطبت وزارة المالية لتخصيص بدل لأعضاء النقابة، سارع الكنيسي، بالنفى، وقال فى تصريح خاص لـصدى البلد: أن تأسيسية الإعلاميين كل ما يهمها في هذه الفترة الانتهاء من قيد الأعضاء واستخراج الدفعة المتبقية من كارنيهات العضوية؛ للاستعداد لإجراء أول جمعية عمومية للنقابة لتشكيل مجلس منتخب جديد، مما يجعل ملف توفير بدل للاعضاء فى مصير مجهول.
توفير مقر للنقابة
وجود مقر للنقابة أمر لا جدال فية بالنسبة لأى نقابة، ولكن الوضع يختلف بنقابة الاعلاميين، حيث يمارس اعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة عملهم من مقر بالإيجار من مدينة الشيخ زايد، وعلق حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، على هذا الامر فى تصريحات صحفية بإن المقر الرئيسي للنقابة بشارع قصر العيني لا يزال يخضع للترميم والتجهيز من قبل شركة المقاولون العرب، التى لم تحدد موعدًا واضحًا حتى الآن للانتهاء من أعمال تجهيز المقر، موضحًا أن النقابة اضطرت لاتخاذ مقر مؤقت بمدينة الشيخ زايد لقربه من مدينة الإنتاج الإعلامي، مما يسهل على الإعلاميين التواجد بالنقابة لحين الانتهاء من مقرها الرئيسي.
ودائما ما يؤكد الكنيسى فى تصريحاته ان النقابة جديدة ويجب وجود دعم من الدولة، مشيرًا إلى أن تأخير ذلك الدعم جزء من أسباب عدم عقد الجمعية العمومية، بالإضافة إلى ترميمات المقر.
توفير غطاء تأمينى وعلاج مجانى للأعضاء
وتوفر النقابات المهنية فى مصر غطاء علاجى وتأمينى لأعضائها، لتكون من ضمن المميزات التى تقدمها النقابة لأعضائها هذا الامر لم تشر إلية نقابة الاعلاميين فى اى تصريح لها سواء من قريب او من بعيد.
وقال طارق سعدة، وكيل النقابة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان التحدث عن هذة المميزات سابق لأوانة فلا يوجد حتى وقتنا هذة جمعية عمومية ولا نعرف موعد إنعقادها حتى نتكلم فى تلك المميزات.
ويعد هذا الامر من أكبر الامور التى تجعل الإقبال على الاشتراك فى نقابة الاعلاميين ضعيفا جدًا، فرغم الوقت التى عملت به اللجنة التأسيسة لنقابة الاعلاميين وهو ليس بقليل، ولكن لا توجد مميزات واضحة اعلنت النقابة تقديمها للأعضاء رغم انها تحصل من كل عضو مبلغا ماليا نظير حصوله على الكارنيه وهو 1750 جنيها.
النقابة ستوفر للاعضاء مميزات لم توفر من قبل
وعد حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، الاعضاء خلال مؤتمر صحفى بتاريخ 18 - 7 الماضى ان النقابة ستوفر لهم مميزات لم توفرها نقابة بمصر، كتوافر تذاكر طيران، ورعاية طبية كاملة، ومدينة للإعلاميين في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي أكتوبر ومدينة أخرى حينما تتحقق سيتم الإعلان عنها، على حد قوله بالاضافة الى دخول للمباريات للأعضاء وعضوية الأندية باشتراكات مخفضة، كما نحقق لكل إعلامي الوصول إلى المعلومات وحماية حق كل إعلامي في التعبير وحمايته في منطقة عمله أثناء الأحداث، لتوفير كل وسائل الأمان وتقديم الدعم أثناء المسائلة القضائية وتوفير -باج/ ملصق- لسيارات الأعضاء"، وهو ما يجعل هذة الوعود فى إنتظار التنفيذ من اول جمعية عمومية للنقابة.
وعود بتوفير مميزات لم توفرها نقابة بمصر
وكيل النقابة:
الحديث عن المميزات سابق لأوانه
تسعى النقابات المهنية فى مصر لتوفير عدد من المميزات لأعضائها عقب إنشائها، وهو ما لم تستطع نقابة الاعلاميين بقيادة لجنتها التأسيسية توفيرها حتى الان لاعضائها، بسبب تعثر خروج أول جمعية عمومية لها رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على صدور قانون إنشاء نقابة للإعلاميين، وما يزيد على تلك المدة، فيما يتعلق بقرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة التأسيسية للنقابة لإنجاز كل الأمور والخروج بها إلى النور فى غضون 6 أشهر من صدور القرار، إلا أن المشهد ما زال ضبابيًا ولم تخرج النقابة للنور.
"صدى البلد" يعرض الملفات التى تنتظر أول جمعية عمومية للنقابة، بعد اعلان الاعلامى حمدى الكنيسى رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، ان النقابة ستشهد اول جمعية عمومية لها بداية العام القادم.
توفير بدل للأعضاء
يعتبر البدل المادى لأعضاء النقابات من اهم المميزات التى تسعى كل نقابة لتوفيرها لأعضائها، ومنذ صدور قانون إنشاء نقابة للإعلاميين ويعد الإذاعي حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية لإنشاء نقابة الإعلاميين، اعضاء النقابة بأنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الانتهاء من مشاورات الحصول على دعم من الدولة، من أجل صرف بدل شهري للأعضاء، وذلك أسوة بنقابة الصحفيين.
ولكن بعد تصريح طارق سعدة وكيل النقابة بإن اللجنة التأسيسية خاطبت وزارة المالية لتخصيص بدل لأعضاء النقابة، سارع الكنيسي، بالنفى، وقال فى تصريح خاص لـصدى البلد: أن تأسيسية الإعلاميين كل ما يهمها في هذه الفترة الانتهاء من قيد الأعضاء واستخراج الدفعة المتبقية من كارنيهات العضوية؛ للاستعداد لإجراء أول جمعية عمومية للنقابة لتشكيل مجلس منتخب جديد، مما يجعل ملف توفير بدل للاعضاء فى مصير مجهول.
توفير مقر للنقابة
وجود مقر للنقابة أمر لا جدال فية بالنسبة لأى نقابة، ولكن الوضع يختلف بنقابة الاعلاميين، حيث يمارس اعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة عملهم من مقر بالإيجار من مدينة الشيخ زايد، وعلق حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، على هذا الامر فى تصريحات صحفية بإن المقر الرئيسي للنقابة بشارع قصر العيني لا يزال يخضع للترميم والتجهيز من قبل شركة المقاولون العرب، التى لم تحدد موعدًا واضحًا حتى الآن للانتهاء من أعمال تجهيز المقر، موضحًا أن النقابة اضطرت لاتخاذ مقر مؤقت بمدينة الشيخ زايد لقربه من مدينة الإنتاج الإعلامي، مما يسهل على الإعلاميين التواجد بالنقابة لحين الانتهاء من مقرها الرئيسي.
ودائما ما يؤكد الكنيسى فى تصريحاته ان النقابة جديدة ويجب وجود دعم من الدولة، مشيرًا إلى أن تأخير ذلك الدعم جزء من أسباب عدم عقد الجمعية العمومية، بالإضافة إلى ترميمات المقر.
توفير غطاء تأمينى وعلاج مجانى للأعضاء
وتوفر النقابات المهنية فى مصر غطاء علاجى وتأمينى لأعضائها، لتكون من ضمن المميزات التى تقدمها النقابة لأعضائها هذا الامر لم تشر إلية نقابة الاعلاميين فى اى تصريح لها سواء من قريب او من بعيد.
وقال طارق سعدة، وكيل النقابة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ان التحدث عن هذة المميزات سابق لأوانة فلا يوجد حتى وقتنا هذة جمعية عمومية ولا نعرف موعد إنعقادها حتى نتكلم فى تلك المميزات.
ويعد هذا الامر من أكبر الامور التى تجعل الإقبال على الاشتراك فى نقابة الاعلاميين ضعيفا جدًا، فرغم الوقت التى عملت به اللجنة التأسيسة لنقابة الاعلاميين وهو ليس بقليل، ولكن لا توجد مميزات واضحة اعلنت النقابة تقديمها للأعضاء رغم انها تحصل من كل عضو مبلغا ماليا نظير حصوله على الكارنيه وهو 1750 جنيها.
النقابة ستوفر للاعضاء مميزات لم توفر من قبل
وعد حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، الاعضاء خلال مؤتمر صحفى بتاريخ 18 - 7 الماضى ان النقابة ستوفر لهم مميزات لم توفرها نقابة بمصر، كتوافر تذاكر طيران، ورعاية طبية كاملة، ومدينة للإعلاميين في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي أكتوبر ومدينة أخرى حينما تتحقق سيتم الإعلان عنها، على حد قوله بالاضافة الى دخول للمباريات للأعضاء وعضوية الأندية باشتراكات مخفضة، كما نحقق لكل إعلامي الوصول إلى المعلومات وحماية حق كل إعلامي في التعبير وحمايته في منطقة عمله أثناء الأحداث، لتوفير كل وسائل الأمان وتقديم الدعم أثناء المسائلة القضائية وتوفير -باج/ ملصق- لسيارات الأعضاء"، وهو ما يجعل هذة الوعود فى إنتظار التنفيذ من اول جمعية عمومية للنقابة.