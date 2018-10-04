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بعدما فرح جدته.. منى الشاذلي تهديه أكبر شيك حجما

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:41 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
استضافت الاعلامية مني الشاذلي، الشاب أحمد وجدته «الحاجة أم عبده»؛ بعد أن قام أحمد بتجميل منزل جدته كهدية منه إليها.

وعرض الشاب أحمد خلال حلقة اليوم من برنامج « معكم »، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مجموعة من الصور والرسوم التي أثبتت أنه موهوب.

فيما كافأت الإعلامية منى الشاذلي، "أحمد" بشيك كبير الحجم بمبلغ 10000 جنيه لتشجيعه على ما يقوم به من أعمال فينة ترسم البهجة على وجوه الآخرين.

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