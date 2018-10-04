رئيس حزب مصر الثورة: نصر أكتوبر سيظل ذكرى عزيزة للمصريين

قال الدكتور حسين ابو العطا رئيس حزب مصر الثورة، إن انتصارات أكتوبر ستظل ذكرى عزيزة على كل المصريين لأنها ذكرى دحر الاحتلال الاسرائيلي واستعادة سيناء العزيزة.



وأعرب أبو العطا في بيان، اليوم، عن سعادته وسعادة كل المصريين بحلول الذكرى الـ 45 لانتصار أكتوبر العظيم، متقدما بخالص التهاني للرئيس السيسي ولأبطال القوات المسلحة المصرية وللشعب المصري العظيم بمناسبة حلول هذه الذكرى العظيمة.



وأضاف ابو العطا إن الرسالة الي تبعثها مصر للداخل والخارج في هذه المناسبة، انها لن تقبل باحتلال أرض ولا احتلال فكر ولن تفرط في شبر واحد من الأراضي المصرية وان الوطن بقيادته ورجاله من أبطال القوات المسلحة قادرين على حماية الوطن والحفاظ عليه.



وأوضح رئيس حزب مصر الثورة، أن هذه الذكرى تبعث رسالة لقوى الإرهاب في العالم بأن مصر كما استعادت سيناء من الاحتلال الاسرائيلي فقد استعادت الوطن من براثن المتطرفين.