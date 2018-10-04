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برلماني: حرب أكتوبر أعظم انتصار مصري وعربي في العصر الحديث

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:31 م
م النائب أشرف رشاد
م النائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة
معتز الخصوصى
تقدم النائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، بخالص التهاني للرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 45 لنصر أكتوبر العظيم سنة 1973، قائلا إنه أعظم انتصار مصري وعربي في العصر الحديث ولا يزال معجزة عسكرية يتحدث عنها العالم أجمع، باعثًا بأصدق التهاني للرئيس السيسي.

وأكد رشاد فى بيان اليوم، أن روح أكتوبر هى ما يحياها المصريون اليوم الذين يتابعون البناء والتقدم والازدهار ومشاريع التنمية والإصلاح ويغلقون بابًا من حديد على أعوام الضياع والتطرف.

ونوه بأن نصر أكتوبر واحد من الملاحم العسكرية الكبرى في التاريخ والشرف كل الشرف لرجال القوات المسلحة الذين صنعوا هذا النصر وحققوا المستحيل ليقولوا للعالم أجمع أن مصر قادرة وقوية، وأنه لا يمكن التفريط في حبة رمل أو الخنوع أمام اى محتل أو معتدٍ.

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