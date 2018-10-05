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حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:42 ص
حفل ملكة جمال مصر
حفل ملكة جمال مصر يبداء بالسلام الجمهورى
آية التيجي - عدسة / احمد بيسو _ اشرف العمدة
انطلق حفل اختيار ملكة جمال مصر  بالسلام الجمهوري بحضور العديد من الفنانين وخبراء الموضة والمعنيين بالحدث برئاسة الدكتورة آمال رزق ، رئيسة المسابقة ويديرها لهذا العام فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017.  

وتم اذاعه فيديو تسجيلي عن المسابقه ورقصت الفتيات رقصه اعقبتها التعريف بالفتيات عمرهن واماكن الدراسه .

يذكر أن لجنة التحكيم  تتكون من  الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، والفنانه ريم البارودي والفنان حسام الحسيني ، ياسر الحريري ، نادين اسامة ملكة جمال مصر لعام 2016، ايسل خالد فيس بيوتي ، ساندرا سعيد ميس ايجيبت انترناشونال 2017،  ريوان علاء ملكة جمال مصر للسياحه والبيئة 2017،  ومصمم الأزياء بهيج حسين، وفرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، ملكه جمال هولندا للسياحة والبيئة جوديث لينيي، بتريسيا بيكلار ملكة جمال العالم 2015، دكتور التجميل أحمد ابراهيم، المصور محمود عاشور، سفير النوايا الحسنة أيمن البياع، والدكتورة نور عثمان  تجميل اسنان  ، مايكب ارتست محمود مرشد 
حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى
حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى
حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى
حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى
حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى
حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى
حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى
حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى
حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى
حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى

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