ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب: ذكرى أكتوبر تهل علينا ومصر في أفضل حالاتها

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:07 م
النائب معتز محمود
النائب معتز محمود
معتز الخصوصى
تقدم النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب بخالص التهاني للرئيس السيسي وللقوات المسلحة المصرية الباسلة وللشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصار أكتوبر، قائلا إنه لم يكن فقط انتصارا، ولكنها كانت ملحمة خالدة قدم فيها المصريون بدمائهم أروع التضحيات لاستعادة سيناء الحبيبة.

منوها في بيان له اليوم، أن عشرات الملايين من المصريين يشعرون اليوم بطعم الانتصار المماثل لما جرى في أكتوبر، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا وطن قوى مستقر وسط فوضى تضرب العالم العربي كله وحالة رهيبة من التفكك والضياع، كما أصبح لدينا اقتصاد قوي واحتياطٍ نقدي يغطي كافة احتياجاتنا لشهور، وليس هذا فقط فهناك انطلاقة تعليمية وصحية وخدماتية وفي كل المجالات.

لافتا إلى ان ذكرى اكتوبر تحل علينا ومصر في أفضل حالاتها سياسيا واقتصاديا وتنمويا والجميع يعملون بهمة تحت قيادة قوية ممثلة في الرئيس السيسي، مشددا على أن نصر أكتوبر وضع مصر في مكانة عالية جدا خصوصا وانه الانتصار العربي الأكبر طوال القرن العشرين.

ترشيحاتنا

بعدما فرح جدته.. منى الشاذلي تهديه أكبر شيك حجما

خطوات جديدة لتأمين حسابك على فيسبوك بعد اكتشاف ثغرة أمنية .. فيديو

بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة

رسميا .. استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة منتخب البرتغال

بعثة الزمالك تغادر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر

أمريكا تؤكد نشر روسيا منظومة صواريخ إس-300 في سوريا

رسميا.. تأجيل مباراتي الداخلية والأهلي.. والمصري والمقاولون

توتال إيجيبت تكشف أسباب انفجار مستودع مسطرد

الكشف عن أول قمر خارج المجموعة الشمسية يبعد عن الأرض بـ 8 آلاف سنة ضوئية

النظام التركي يستولي على أموال الشركات لإنقاذ اقتصاده

وفاء عامر في الإسكندرية بنفس إطلالة يسرا في الجونة.. صور

وقف معاش الضمان الاجتماعى لـ 30 ألف أسرة بقنا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

فيديو

يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة
القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟