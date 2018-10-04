نائب: ذكرى أكتوبر تهل علينا ومصر في أفضل حالاتها

تقدم النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب بخالص التهاني للرئيس السيسي وللقوات المسلحة المصرية الباسلة وللشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصار أكتوبر، قائلا إنه لم يكن فقط انتصارا، ولكنها كانت ملحمة خالدة قدم فيها المصريون بدمائهم أروع التضحيات لاستعادة سيناء الحبيبة.



منوها في بيان له اليوم، أن عشرات الملايين من المصريين يشعرون اليوم بطعم الانتصار المماثل لما جرى في أكتوبر، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا وطن قوى مستقر وسط فوضى تضرب العالم العربي كله وحالة رهيبة من التفكك والضياع، كما أصبح لدينا اقتصاد قوي واحتياطٍ نقدي يغطي كافة احتياجاتنا لشهور، وليس هذا فقط فهناك انطلاقة تعليمية وصحية وخدماتية وفي كل المجالات.



لافتا إلى ان ذكرى اكتوبر تحل علينا ومصر في أفضل حالاتها سياسيا واقتصاديا وتنمويا والجميع يعملون بهمة تحت قيادة قوية ممثلة في الرئيس السيسي، مشددا على أن نصر أكتوبر وضع مصر في مكانة عالية جدا خصوصا وانه الانتصار العربي الأكبر طوال القرن العشرين.