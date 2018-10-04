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أخبار البلد

وزيرة الصحة: تردد 5 مواطنين في الثانية خلال اليوم الرابع لمبادرة فيروس سي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:58 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ان اليوم شهد أعلى نسبة تردد على مقرات مبادرة الرئيس السيسي لفحص فيروس سي والامراض غير السارية، موضحة ان اليوم شهد تردد 5 مواطنين في الثانية خلال ساعات العمل.

واضافت زايد خلال مؤتمر صحفي للاعلان عن نتائج مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للمسح الشامل لفيروس سي والامراض غير السارية، انه مازالت نسبة الاناث اكبر من نسبة الذكور من حيث المشاركة والفئة العمرية من 25 الى 45 عاما، موضحة ان ما يحدث نتاج عمل كافة مؤسسات الدولة.

وتنقسم الخطة التنفيذية للمسح الشامل إلى ٣ مراحل تبدأ مرحلته الأولى اليوم وتنتهي في نوفمبر ٢٠١٨ وتستهدف ٩ محافظات، بدءا من جنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم وأسيوط.

وتبدأ المرحلة الثانية من المخطط التنفيذي للمسح الشامل لفيروس سي في ديسمبر من العام الجاري وتنتهي في فبراير ٢٠١٩ وتستهدف ١١ محافظة بدءا من شمال سيناء ثم البحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.

وتنطلق المرحلة الثالثة مع بداية شهر مارس وحتى أبريل ٢٠١٩ مستهدفة ٧ محافظات، هي الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا.

وتستعين وزارة الصحة في خطتها لتنفيذ المسح الشامل لفيروس سي بقواعد بيانات اللجنة القومية للانتخابات، وذلك بهدف الوصول إلى ما يقرب من ٥٠ مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية.

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