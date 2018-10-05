أبناء مصر فى الخارج فى طى النسيان..حلول برلمانية لحماية العمالة المصرية من عمليات النصب..قوى عاملة البرلمان تطالب بتوثيق عقودهم من الوزرات المختصة قبل السفر..نائبة:لابد من توفير قاعدة بيانات بأعدادهم

غادة عجمى تطالب بأن يكون التوثيق شرط للسفر إلى الخارج للعمل أيا كانت الدولة

نائبة تطالب باستدعاء وزير القوى العاملة أمام البرلمان لحل مشاكل العمال المصريين بالخارج

برلماني يطالب بتسجيل عقد ثلاثي يضمن الحفاظ على العمالة المصرية بالخارج





يعانى العمال المصريون فى الخارج من إهمال شديد فى ظل استغلالهم من أصحاب النفوس الضعيفة لكسب أموال كثيرة منهم، من خلال توظيفهم عبر مكاتب عمل مشبوهة، وليس لها أى صفة قانونية الأمر الذى يعرضهم لمخاطر كبيرة هم فى غنى عنها ، إلا أن البرلمان لم يقف مكتوف الأيدى أمام هذه المشكلة، حيث تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ملف إهمال العمال المصريين فى الخارج مشيرة إلى أن العامل المصري في الخارج يتعرض إلى عمليات نصب من جانب شركات عمالة تحت بير السلم وغيرها من شركات عبر الإنترنت وعمولات مقدما وعمليات استغلال لعوز العمال المصريين.



وأضافت "عجمي"، فى طلبها، أن الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة هى الجهة المنوط بها منح التراخيص للشركات العاملة فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ويوجه إليها اللوم الأساسي وفى المقام الأول، حيث أنها تصدر تراخيص ولا تقوم بالتحقق من توافر الشروط، ومدى مطابقتها وهي السبب فى خلق المكاتب غير المعتمدة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.



وتابعت أن مكتب التسفير يقدم عقدًا بدون اسم أو راتب أو ساعات العمل، على أن يقوم العامل بالتوقيع عليه عند وصوله إلى جهة السفر، متسائلة عن دور وزارة القوى العاملة ورقابتها على شركات إلحاق العمالة، وعن كيفية مراجعة ملفاتها أو التأكد من أن التأشيرات تم الإبلاغ عنها بوزارة القوى العاملة وأن الوكالات من شركات العمل بالدول العربية سليمة.



وأشارت عضو البرلمان، إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لدى أى من الجهات الرقابية بأعداد الكيانات غير المرخصة التى تعمل بشكل غير رسمى فى سوق إلحاق العمل بالخارج، خاصة التي تحتال على عملائها بغرض تربح المال، مضيفة أنه لا توجد أيضا رقابة أو تفتيش على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.



وتابعت النائبة، أن ما يتعرض له المصرى فى الخارج والعمالة المصرية شيء مهين للغاية، مطالبة بتوثيق عقود العمالة المصرية من وزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية المصرية قبل السفر، كضمانة للتأكد من أن هذه العقود صحيحة، وأن شركة إلحاق العمالة بالخارج حقيقية وليست وهمية، وأنها بالفعل مطابقة للشروط والمواصفات، وأن يكون التوثيق شرط للسفر فى الخارج للعمل أيا كانت الدولة التى يتم التسفير إليها.



كما طالبت، وزارة الخارجية بالقيام قبل التوثيق بمراسلة شركة العمل في الدولة الأجنبية للتأكد من وجودها على أرض الواقع وإنها ليست وهمية، وبناء على هذه التحريات يتم إعطاء خاتم التوثيق، وأن تكون هناك نسخة من العقد بوزارة القوى العاملة، ووزارة الخارجية، حفاظا على حق العمال المصريين فى الخارج، كما يتم توقيع العقود وإرسالها الى الدولة الأجنبية قبل سفر العامل المصرى وذلك للتأكد من قانونية الشركة، قبل بدء العمل بثلاثة شهور على الأقل.



وقالت النائبة مايسة عطوة ، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أننا سنستدعى محمد سعفان وزير القوى العاملة بهدف توفير الوزارة معلومات عن العاملين المصريين فى الخارج والمشاكل التى يعانون منها ، ثم سنصدر قرارا بشأن ذلك.



وأوضحت أنه منذ فترة طويلة كانت هناك رقابة شديدة على المكاتب التى تقوم بتوريد العمالة للخارج ، وكانت هناك متابعة شبه شهرية لهذه المكاتب ، إلا اننا انشغلنا بالانتخابات العمالية ، الأمر الذى يجعلنا نبتعد عن احتياجات العامل المصرى داخل وخارج مصر.



وطالبت عطوة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة توفير وزارة القوى العاملة معلومات عن عدد العاملين المصريين فى الخارج والتجاوزات ضدهم وكيفية حلها ، حتى يتم عرض هذه المشاكل علينا كنواب فى البرلمان ، بهدف اجراء تشريع يتضمن عقوبة لكل المتجاوزين فى حقوق أبنائنا بالخارج.



وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أنا فى حاجة إلى التعامل مع العاملين المصريين فى الخارج ممن لديهم مشاكل فى عملهم ، للعمل على حلها ، مطالبه بضرورة إنشاء نقابة تكون مسئولة عن العاملين المصريين فى الخارج ، تكون تحت مظلة اتحاد عمال مصر.



وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن وزارة القوى العاملة مسئولة عن عمليات النصب ضد العاملين المصريين فى الخارج الذين يعملون فى شركات وهمية غير مسجلة، ولابد ان تتدخل الوزارة لحل هذه المشكلة سريعا.



وأشار شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سبق وأن تقدم بطلب فى البرلمان بعدم سفر أى عامل مصري للعمل فى الخارج ، إلا بعد تصديق وزارة القوى العاملة ويكون عقد العامل مسجل لديهم، حتى نعرف عدد العاملين المصريين فى الخارج ، بحيث يتم توقيع عقد مسجل فى وزارة القوى العاملة بين 3 أطراف وهم العامل وصاحب العمل "الشركة" و الوزارة.



وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن توقيع هذا العقد الثلاثى سيضمن الحفاظ على العمالة المصرية وعدم تعرضهم للنصب، مشيرا إلى أننا ندافع عنهم ضد أى استفزاز يحدث لهم فى الخارج من خلال علميات نصب واحتيال وغش فى بعض دول الخليج، الأمر الذى يضمن حقوق الدولة المصرية، وسيساهم فى استفادة مصر من تحويلات العاملين المصريين من الخارج إلى الداخل، خاصة وأن البعض يشترى العملة من الخارج، وبالتالى فإن التحويلات للداخل ستضمن دخول العملة الصعبة إلى مصر.



كما طالب بضرورة إبلاغ وزارة الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والسفارات المصرية فى الخارج بهذا العقد الثلاثى واعطائهم صورة منه.

