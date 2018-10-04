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منوعات

مكرونة تحت الصفر.. أغرب طبق في العالم

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:51 م
صدى البلد
محمد علي
نشرت وكالة الفضاء الأوروبية، صورة لأغرب طبق مكرونة في العالم، وهو طبق المكرونة المتجمدة تحت الصفر، وذلك من أجل إبهار متابعي الوكالة على صفحتها بفيسبوك.

وتداول العديد من الرواد عبر موقع التواصل الأشهر "فيسبوك"، صورة المكرونة المتجمدة بدرجة حرارة 60 تحت الصفر.

وقالت الوكالة الأوروبية عبر منشور لها: إن عاملين في المحطة الأوروبية في القطب الجنوبي، هم من صوروا طبق المكرونة.

وخرج عامل من المحطة ومعه طبق مكرونة في هذه الحرارة الرهيبة، وصور تجربته التي تجمدت فيها المكرونة بسرعة كبيرة.
مكرونة تحت الصفر.. أغرب طبق في العالم

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