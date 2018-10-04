تامر ممتاز: مبادرة العمل شرف تغير ثقافة المجتمع

قال الدكتور تامر ممتاز، استشاري التخطيط والإدارة، إن مبادرة العمل شرف، تعمل علي تغيير ثقافة المجتمع المصري، وتستطيع خلق مصر الجديدة، عن طريق إرجاع قيمة شرف العمل.



وأوضح "ممتاز" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "جيسي العاصي" في برنامج "بر الأمان" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أنه أنجز بحثًا يؤكد أن مصر لديها جيلا كاملا حتي تستطيع تغيير ثقافة المجتمع، ومن الممكن تغيير ذلك بشكل سريع عن طريق إيجاد قدوة منتجة وعاملة يحتذي بها الشباب.



وأشار إلي أن العمل الميداني الشاق مثل عامل القمامة والنجار يقوم بنفسه بعملها، لكسر الحاجز النفسي المرتبطة ببعض أعراف المجتمع عن التقليل من شأن هذه المهن.