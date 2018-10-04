طارق شوقى: ندرك جميع المشكلات التي يعيشها التعليم فى مصر.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة اطلعت على تجارب الدول التى نجحت فى التعليم والتي فشلت لنستفيد منها ونتفادى الوقوع فى الأخطاء.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «يحدث فى مصر» على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر، أننا نضمن جودة المناهج فى النظام التعليمى الجديد ونوزع دليل المعلم لكل مدرس فى مادته ليستفيد منه فى كيفية تعليم الطلاب.



وتابع طارق: "نستطيع وضع خرسانة وبناء مدارس لكن الأهم هو بناء العقل والوجدان من خلال تطوير المناهج والشخصية وتدريب المعلمين"، مؤكدًا أن الوزارة تدرك جميع المشكلات التي يعيشها التعليم فى مصر لكن هناك ترتيبًا لأولويات الإصلاح وقررنا البدء بتطوير المناهج.



وأشار إلى أنه لابد من النظر إلى نصف الكوب الممتلئ لأننا نعالج نظاما تعليميا لم يكن فيه كرسي ولا منهج ولا يغرس فى عقل الطالب شيئا.