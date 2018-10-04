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منوعات

أطول رموش في العالم.. لصبي في الـ11 من عمره

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:51 م
صدى البلد
محمد علي
كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن ما قالت إنه أطول رموش في العالم، بطول لا يصدق.

وأضافت إن الرموش الأطول في العالم لصبي يبلغ من العمر 11 عامًا، ويعيش في روسيا.

وتابعت أن الرموش الأطول في العالم هي للصبي "موينا باتشونايف"، والتي كانت تصل إلى شفته عندما كان صغيرًا لكنها الآن تصل إلى 4.5 سم.

وسجل الصبي في موسوعة الأرقام القياسية الروسية، وليس جينيس للأرقام القياسية.

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