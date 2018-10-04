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أخبار العالم

صحيفة: قطر متهمة أمام القضاء الأمريكي بالتورط في صفقة أسلحة غير مشروعة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:47 م
صدى البلد
شادي عبدالله
كشفت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، الصادرة في هونج كونج، عن فضيحة جديدة لقطر، حيث تورط نظامها في شراء أسلحة بطريقة غير مشروعة في عام 2015، لتفتح الباب أمام تساؤلات حول الغاية من شراء سلاح من السوق السوداء.

وكشفت الصحيفة، تورط الدوحة في تلك القضية عندما تم توجيه اتهامات أمام القضاء الأمريكي إلى وزير التجارة السابق في هونج كونج باتريك هو بأنه تاجر سلاح، وأبرم صفقات مع قطر وليبيا وجنوب السودان في عام 2015 لتوريد أسلحة بطريقة غير مشروعة، حيث أن تلك البلاد ماعدا الدوحة تخضع لحظر شراء السلاح.

وأوضحت الصحيفة أن المدعين الأمريكيين قدموا وثيقة مكونة من 32 صفحة ترصد تفاصيل صفقة السلاح للدوحة، حيث سعي الوزير المتهم لبيع أسلحة لها قبل زيارة أميرها تميم بن حمد للصين، وقال: "علينا توفير أسلحة لهم سريعا".

يذكر أن الوزير السابق، والذي كان يشغل منصب الأمين العام للجنة خبراء صندوق الطاقة في الصين، اعتقل في نوفمبر 2017 على ذمة تهم من بينها تلقى رشوة بقيمة 2.9 مليون دولار أمريكي والقيام بعمليات غسيل الأموال.

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