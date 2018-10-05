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محافظات

رئيس شرق مدينة نصر لـ صدى البلد : رفع 500 طن مخلفات من شارع الأسواق الحرة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
رفع 500 طن مخلفات
رفع 500 طن مخلفات من شارع الأسواق الحرة
عبد العزيز جمال
قال المهندس مصطفى عبد العزيز الزيات، رئيس حي شرق مدينة نصر، إنه تم رفع العديد من أطنان المخلفات المتراكمة من شارع الأسواق الحرة وهيئة الاستثمار والشوارع المحيطة في إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة الشوارع بالحي.

وأعلن رئيس الحي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع المجتمع المدني وشباب المنطقة ، مشيرا إلى أنه تم رفع 500 طن مخلفات من الشارع.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أن الحي يعمل بالتنسيق مع هيئة النظافة لتشجير وتجميل الشارع، موضحًا أنه سيتم فتح عدد من الشوارع المغلقة بعد الانتهاء من هذا الشارع بالتعاون مع شباب الحي.

جدير بالذكر أنه يتم تطوير شارع الضغط العالي امتداد الطوب الرملي ومدخل منطقة الواحة بعد رفع كميات كبيرة من المخلفات التي كانت تغلق الشارع.

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