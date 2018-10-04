ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:05 م
اللواء طيار أحمد
اللواء طيار أحمد المنصوري
قسم التوك شو
قال اللواء طيار أحمد المنصوري، بطل حرب أكتوبر، إن هناك حالة هلع لدى أعداء مصر من الجيش المصري، موضحا أن الهلع موجود منذ الفراعنة، ومن بعدهم محمد علي، ثم جمال عبد الناصر، وأنور السادات.

وأضاف المنصوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالدة علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، عبر فضائية "ltc": أن حرب 1973 لم توثق وتسجل، وكل الأعمال التي تناولتها تعتبر ضعيفة وهزيلة، نشاهدها من العام للعام، بالرغم من أنها الحرب الوحيدة التي رفعت رأس العرب، وسحقنا فيها إسرائيل، وجعلنا يوم عيدهم أسود عليهم".

وأشار بطل حرب أكتوبر، إلى أن مصر تملك رجالًا في أعلى مستوى من التدريب لن يجعلوا أحدا يقترب من مصر، مؤكدًا أن مصر تعد العاشرة على العالم في قوة الجيوش. 

وعلق المنصوري على إطلاق إسرائيل عليه لقب الطيار المجنون، قائلا إن "الطيارة بالطيار الذي بداخلها"، مستشهدًا بقول الله تعالى: "كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ".

ترشيحاتنا

أمريكا تؤكد نشر روسيا منظومة صواريخ إس-300 في سوريا

الهجرة تعلن تفاصيل أضخم إنتاج أوبرالي في التاريخ لاحتفالات أكتوبر

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

الجبلاية: مباراة ثانية للسوبر المصري السعودي في نوفمبر المقبل

القنوات الناقلة لمباراة السوبر السعودي بين الزمالك والهلال

احذر.. إلغاء بطاقتك التموينية لهذه الأسباب

أردوغان: تركيا لن تغادر سوريا إلا في حالة واحدة

كارثة إنسانية.. وقف معاش الضمان الاجتماعى لـ30 ألف أسرة بقنا.. والأرامل والمطلقات وكبار السن يصرخون من قرار الوزارة : ارحموا ظروفنا المعيشية.. والتضامن : حل 40% من المشكلة.. فيديو

الخطيب في مران الأهلي بالتتش

خطوات جديدة لتأمين حسابك على فيسبوك بعد اكتشاف ثغرة أمنية .. فيديو

بعثة الزمالك تغادر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر

حكم يسجل هدفا ويرفض إلغاءه .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

فيديو

يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة
القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟