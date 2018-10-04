بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة





وعلق المنصوري على إطلاق إسرائيل عليه لقب الطيار المجنون، قائلا إن "الطيارة بالطيار الذي بداخلها"، مستشهدًا بقول الله تعالى: "كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ".

قال اللواء طيار أحمد المنصوري، بطل حرب أكتوبر، إن هناك حالة هلع لدى أعداء مصر من الجيش المصري، موضحا أن الهلع موجود منذ الفراعنة، ومن بعدهم محمد علي، ثم جمال عبد الناصر، وأنور السادات.وأضاف المنصوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالدة علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، عبر فضائية "ltc": أن حرب 1973 لم توثق وتسجل، وكل الأعمال التي تناولتها تعتبر ضعيفة وهزيلة، نشاهدها من العام للعام، بالرغم من أنها الحرب الوحيدة التي رفعت رأس العرب، وسحقنا فيها إسرائيل، وجعلنا يوم عيدهم أسود عليهم".وأشار بطل حرب أكتوبر، إلى أن مصر تملك رجالًا في أعلى مستوى من التدريب لن يجعلوا أحدا يقترب من مصر، مؤكدًا أن مصر تعد العاشرة على العالم في قوة الجيوش.