خالد الجندي: نصر أكتوبر غير مجرى التاريخ والفكر العسكري بالعالم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن نصر أكتوبر غير مجرى التاريخ والفكر الإستراتيجي والعسكري فى العالم.



وأضاف الجندي، فى لقائه على فضائية "دى ام سى"، أن القوات المسلحة سطرت سطورا من المجد والعزة والكرامة، داعيا أن يديم الله هذه النعمة على مصر بعدما استردت عرش البطولة على مستوى العالم.



وأشار إلى أننا عايشنا هذه الحرب والانتصار العظيم ومهما تحدثنا عنه ووصفناه لأولادنا وعن سعادتنا وقتها لن نوفى هذا الإنتصار العظيم حقه.