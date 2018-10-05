أحزاب تهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.. المؤتمر: الجندى المصري صاحب رسالة إما النصر أو الشهادة.. والمصريين الأحرار: ضحوا بدمائهم لحفظ بلادهم

حزب المؤتمر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى أكتوبر المجيدة

المصريين الأحرار يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

مستقبل وطن:نخوض معارك التنمية بروح أبطال أكتوبر

رئيس حزب مصر الثورة: نصر أكتوبر سيظل ذكرى عزيزة للمصريين



هنأ عدد من الأحزاب الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 45 لحرب السادس من أكتوبر ، حيث أكدوا أن مصر لن تنسى تضحيات أبناء قواتها المسلحة الباسلة التى حطمت أسطورة خط بارليف، وقهرت جيش العدو الذي كان يقال عنه إنه لا يقهر، وما زالت تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة تتواصل في مواجهة قوى الإرهاب والشر والضلال، وأشاروا إلى أن ذكرى النصر تعطي لنا الدافع والحافز لخوض معارك الوطن الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بروح أكتوبر.



بعث الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 45 لحرب السادس من أكتوبر.



وجاء بنص البرقية " ستظل ذكرى حرب السادس من أكتوبر، تؤكد للعالم أن الجيش المصري لا يقهر، وأن الجيش والشعب فى رباط ليوم الدين، وتؤكد للعالم أن الجندى المصري صاحب رساله إما النصر أو الشهادة فى سبيل الله وأنه لا يقهر وقد جسدت فيها العسكرية المصرية أروع الدروس في المسؤولية والتنظيم والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة.



وتابع رئيس حزب المؤتمر أن مصر لن تنسى تضحيات أبناء قواتها المسلحة الباسلة التى حطمت أسطورة خط بارليف، وقهرت جيش العدو الذي كان يقال عنه إنه لا يقهر، وما زالت تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة تتواصل في مواجهة قوى الإرهاب والشر والضلال، وها هي يد تبني وأخرى تحمل السلاح، فتحية وتهنئة للرئيس القائد ولقواتنا المسلحة الباسلة في هذه الذكرى العطرة لانتصارات أكتوبر العزيزة على كل مصري وعربي.



وهنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل ، الرئيس عبد الفتاح السيسي،والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والانتاج الحربي، والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



وقال في بيان صادر عن الحزب : نستقبل الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، نتذكر رجال القوات المسلحة البواسل الذين ضحوا بدمائهم من أجل حفظ بلادهم ، وارتضوا أن تدفن أجسادهم فداء لتراب هذا الوطن، لتكون حائط صد أمام العدو ولكي يعيش أبناؤه أحرارا.



وأضاف أن القوات المسلحة أعطت ومازالت تعطي بجنودها وقادتها الحكيمة ، فهم يواصلون التصدي للإرهاب الخسيس الذي يريد هدم البلاد وخرابها ، مؤكدا على اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته الحكيمة وجيشه للقضاء نهائيا على الإرهاب.



وتابع رئيس "المصريين الأحرار" : أن بلادنا تشهد خطوات جادة نحو البناء والتنمية ، وندعو الله يكمل هذه الخطوات ويكللها بالنجاح ، وندعو الشعب المصري بكل فئاته من أفراد ومؤسسات لمزيد من العمل والكفاح من أجل تقدم بلادنا و رفعتها.



وهنأ الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل والشعب المصري العظيم، بالذكرى الـ 45 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.



وقال "منظور" في بيان، إن ذكرى النصر تعطي لنا الدافع والحافز لخوض معارك الوطن الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بروح أكتوبر، مُؤكدًا أن حرب أكتوبر هي خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية ووفائهم غير المتناهي للدفاع عن أرض الوطن، مُشيرًا إلى أن أبطال أكتوبر دفعوا ثمنًا غاليًا لتحرير الأرض من العدو الصهيوني ليسرد قصة انتصار قواتنا المسلحة في معركة البقاء واسترداد الأرض.



كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه بالرغم من مرور 45 عامًا على انتصار أكتوبر ألا أن التاريخ سطر شجاعة الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر بحروف من نور.



وقال الدكتور حسين ابو العطا رئيس حزب مصر الثورة، إن انتصارات أكتوبر ستظل ذكرى عزيزة على كل المصريين لأنها ذكرى دحر الاحتلال الاسرائيلي واستعادة سيناء العزيزة.



وأعرب أبو العطا في بيان له ، عن سعادته وسعادة كل المصريين بحلول الذكرى الـ 45 لانتصار أكتوبر العظيم، متقدما بخالص التهاني للرئيس السيسي ولأبطال القوات المسلحة المصرية وللشعب المصري العظيم بمناسبة حلول هذه الذكرى العظيمة.



وأضاف ابو العطا إن الرسالة الي تبعثها مصر للداخل والخارج في هذه المناسبة، انها لن تقبل باحتلال أرض ولا احتلال فكر ولن تفرط في شبر واحد من الأراضي المصرية وان الوطن بقيادته ورجاله من أبطال القوات المسلحة قادرين على حماية الوطن والحفاظ عليه.



وأوضح رئيس حزب مصر الثورة، أن هذه الذكرى تبعث رسالة لقوى الإرهاب في العالم بأن مصر كما استعادت سيناء من الاحتلال الاسرائيلي فقد استعادت الوطن من براثن المتطرفين.

