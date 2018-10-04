القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل..فيديو

أنتجت القوات المسلحة المصرية، فيلما تسجيليا بعنوان: "الشعب هو البطل" بمناسبة الذكرى الـ 45 لإنتصار 6 اكتوبر 1973 المجيد.



ويبرز فيلم "الشعب هو البطل" دور الشعب المصرى ومعدنه الأصيل وقت الشدائد والتحامه والجيش للذود عن كل حبة رمل على أرض هذا الوطن عبر التاريخ وذلك بعد تكوين الشعب المصرى لأول جيش نظامى فى التاريخ.

