قافلة طبية من جامعة المنصورة لخدمة أهالي نخل.. الاثنين

يصل إلي مستشفى نخل المركزي الجديد، قافلة في كافة التخصصات الطبية من جامعة المنصورة وذلك في الفترة من يوم 8 أكتوبر إلى يوم 11 أكتوبر الحالي والقافلة مجانية بالكامل، وسيجرى العمليات الجراحية بمستشفى نخل.



وقال الدكتور عربي محمد، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الخميس عن قرب وصول قافلة طبية من جامعة المنصورة لمنطقة وسط سيناء.



وأضاف «عربي» أنه سيتم توفير سيارات لنقل الأهالي، من قرى الحسنة بالتنسيق، مع رئيس مركز ومدينة الحسنة، ومن قرى نخل بالتنسيق مع رئاسة المجلس.



