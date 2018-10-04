سبسيان هارو: سعيد بزيارتي الأولى للإسكندرية

رحب طلاب الإسكندرية بالنجم سبسيان هارو، المقرر تكريمه بمهرجان الإسكندرية والنجم جيمي نوجيرا عضو لجنة التحكيم بالمهرجان.



وعبر الطلاب عن فرحتهم برؤية هؤلاء النجوم، وعبر سبسيان هارو عن سعادته لوجوده بالمهرجان حيث إنها المرة الأولى التي يأتى فيها إلى إسكندرية.



يذكر أن الدورة ال٣٤ من المهرجان انطلقت أمس الأربعاء بمكتبة الإسكندرية وتستمر حتي الاثنين المقبل.